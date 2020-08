Mollema wil diep gaan om zijn mooiste titel te prolongeren: ‘Denk nog niet aan de Tour’

Door Marijn Abbenhuijs



Terwijl veel van zijn concurrenten in de aanstaande Tour de France elkaar deze week in het Critérium du Dauphiné het vuur na aan de schenen leggen, zat Bauke Mollema in alle rust in het Franse skidorp Isola 2000. Rusten, op hoogte slapen, een paar specifieke trainingen afwerken, maar vooral ‘een stukje extra focus’ pakken. Want hoewel de Tour de France wel degelijk zijn belangrijkste seizoensdoel is, vindt hij niet dat hij aanwezig had moeten zijn in de vijfdaagse Franse wedstrijd. De Ronde van Lombardije heeft hij immers óók met rood omcirkeld.