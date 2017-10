Mollema tweede in bergrit, Kelderman naar ziekenhuis

Wout Poels kwam in Nongla als zesde over de meet en moest twaalf seconden toegeven op winnaar Wellens. In het algemeen klassement staan nu twee Nederlanders in de top-10: Mollema tweede, op vier seconden van de Belgische leider. Poels zevende op 22 seconden.



Voor Wilco Kelderman eindigde de vierde etappe in China in een drama. De kopman van Team Sunweb kwam lelijk ten val op zes kilometer van de finish, en moest zich met een armwond laten afvoeren naar het ziekenhuis. Het is nog niet bekend hoe ernstig de kwetsuur is.



Rituitslag

1. Tim Wellens (België / Lotto-Soudal) 3:23:18"

2. Bauke Mollema (Nederland / Trek-Segafredo) ST

3. Nicolas Roche (Ierland / BMC Racing Team) +4"

4. Julian Alaphilippe (Frankrijk / Quick-Step Floors) +6"

5. Ben Hermans (België / BMC Racing Team)

6. Wout Poels (Nederland / Team Sky) +12"

7. Matej Mohoric (Slovenië / UAE Team Emirates)

8. Rein Taaramae (Estland / Katusha-Alpecin) +17"

9. Mekseb Debesay (Eritrea / Team Dimension Data) +20"

10. Remi Cavagna (Frankrijk / Quick-Step Floors) +22"



Klassement

1. Tim Wellens (België / Lotto-Soudal) 12:09:00"

2. Bauke Mollema (Nederland / Trek-Segafredo) +4"

3. Nicolas Roche (Ierland / BMC Racing Team) +9"

4. Julian Alaphilippe (Frankrijk / Quick-Step Floors) +13"

5. Ben Hermans (België / BMC Racing Team) +16"

6. Matej Mohoric (Slovenië / UAE Team Emirates) +22"

7. Wout Poels (Nederland / Team Sky)

8. Silvan Dillier (Zwitserland / BMC Racing Team) +27"

9. Rein Taaramaee (Estland / Katusha-Alpecin)

10. Remi Cavagna (Frankrijk / Quick-Step Floors) +29"