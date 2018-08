Mollema twee jaar langer bij Trek

Mollema rijdt sinds 2015 voor de Trek-ploeg. Hij maakte destijds de overstap van Belkin, de opvolger van Rabobank en de voorganger van het huidige LottoNL-Jumbo. ,,We zijn heel blij dat Bauke nog eens twee jaar bij ons team blijft'', zegt manager Luca Guercilena van Trek. De ploeg legde eerder klassementsrenner Richie Porte was, die overkomt van BMC Racing Team ,,Met hem (Mollema, red.) en Richie Porte hebben we twee extreem goede klimmers, die gedurende het seizoen beiden voor het klassement kunnen gaan. Ik ben ervan overtuigd dat ons dit succes gaat opleveren. Ik kijk ernaar uit om ze komend jaar samen op de weg te zien.'' De geboren Groninger eindigde een week na de Tour als tweede in de Clásica San Sebastián. Mollema greep in de vijfde etappe van de Vuelta ook net naast de zege . ,,Ik ben blij met het vertrouwen dat Trek-Segafredo in mij heeft en ik kijk uit naar nog twee jaar bij dit team'', zegt Mollema in een persbericht.

Ritzege in Tour

De grootste overwinning van Mollema in zijn periode bij Trek is een ritzege in de Tour de France van vorig jaar. Daarnaast won hij in 2016 de Clásica San Sebástian. Hij werd bij zijn Amerikaanse werkgever ook al eens zevende in de Tour (2015) en in de Giro (2017).



De beste prestatie van Mollema in het klassement van een grote ronde is de vierde plek in de Vuelta van 2011. Toen won hij ook het puntenklassement. Twee jaar later won hij een etappe in de Spaanse grote ronde. In de Tour eindigde hij naast de zevende plaats in 2015 nog twee keer in de top-tien: zesde in 2013 en tiende in 2014.