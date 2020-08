Mollema trots op rugnummer 1 in Ronde van Lombardije

,,Het geeft een speciaal gevoel terug te keren naar Lombardije, het is toch mijn grootste zege tot nog toe in mijn carrière”, blikt de 33-jarige Mollema vooruit op de website van zijn team Trek-Segafredo. ,,Ik wilde dit jaar weer aan de start staan, al was het maar om de wedstrijd te eren die me het meest aan het hart ligt. Rijden met rugnummer 1 in een van de ‘Monumenten’ in de wielersport maakt me absoluut trots.”

Mollema sprong vorig jaar weg op de Civiglio en rondde een solo van 19 kilometer succesvol af. De herfstklassieker is normaal de laatste van het wielerjaar, maar in de aangepaste wielerkalender vanwege de coronapandemie is ‘Il Lombardia’ naar voren gehaald en na Milaan-Sanremo de tweede grote klassieker.

,,Ik heb twee etappekoersen gereden als voorbereiding (Route d’Occitanie en Tour de l’Ain) en die gaven me de bevestiging dat het met de vorm wel goed zit. Met een beetje meer geluk had ik zelfs een overwinning kunnen boeken, maar ik ben tevreden. Ik wil absoluut opnieuw voor de overwinning gaan”, aldus Mollema. De Nederlander is samen met oud-winnaar Vincenzo Nibali kopman van Trek in de koers die begint in Bergamo en na 231 kilometer eindigt in Como.

Volledig scherm © BSR Agency