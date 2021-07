Mollema kan leven met vierde plaats: ‘Die mannen zijn gewoon te snel voor mij’

Bauke Mollema sprintte in de olympische wegrace om het zilver. Maar de Belg Wout van Aert en de Sloveen Tadej Pogacar bleken, ruim een minuut na de Ecuadoraanse winnaar Richard Carapaz, te snel. ,,Ik zat er goed bij maar had niet veel over. Ik denk niet dat ik iets verkeerd gedaan heb”, zei de Groninger na zijn vierde plaats bij de NOS.

,,Die mannen die voor me zitten pakken verdiend die medailles. Ik probeerde mee te sprinten, maar tegen Van Aert is dat lastig natuurlijk. Pogacar zat al in zijn wiel, die probeerde me weg te drukken. Logisch. Ik wist dat ik van voren de sprint moest beginnen. Die mannen zijn gewoon te snel voor mij.”

Het was een loodzware koers, vertelde Mollema, die in Rio 2016 ook al de beste Nederlander (17e) was. ,,De warmte en de vochtigheid maken het superzwaar. Ik denk niet dat de vermogens heel hoog lagen op die klim, maar iedereen zat op zijn max. Halverwege de wedstrijd merkte je al hoe warm het was. En dan moet je nog 100 kilometer.”

Mollema hield zich desondanks vooraan staande en zag zijn groepje in de slotfase onder aanvoering van Van Aert nog dicht bij Carapaz komen. ,,Ik dacht dat hem nog zouden pakken, maar Carapaz had blijkbaar nog wel wat over. Daarna hoop je nog wel stiekem op een medaille, maar er zat gewoon weinig meer in de benen.”

