Mollema, de Tour-joker van Trek: ‘Ik denk dat je mij in bergen van voren gaat zien’

videoReserve kopman, meesterknecht of rittenkaper. Bauke Mollema is het voorlopig nog allemaal voor de aankomende Tour. Het maakte hem tot de Tour-joker van de Trek-ploeg.

Door Daan Hakkenberg

Ook Richie Porte, kopman van Trek in aankomende Tour, weet het ook niet precies als hem naar de rol van zijn ploeggenoot Mollema wordt gevraagd voor de komende weken. ,,Iedereen kent Bauke en zijn kracht als klassementsrenner. Ze zullen hem niet zomaar laten rijden. Op trainingskamp vloog hij en als ploeg zijn we sterk bergop. Maar als we alles onder controle hebben, kan hij ook voor een ritzege rijden natuurlijk.’’

Bovenal is Mollema natuurlijk klassementsrenner. De buitenwacht mag nog wel eens twijfelen of hij mee kan doen voor het podium, voor Mollema zelf was zijn vijfde plek in de afgelopen Giro het bewijs dat hij ook de komende jaren wil blijven vechten met renners als Nibali, Roglic, Thomas en Quintana. Goed beschouwd is Mollema als ronderenner zelfs beter dan zijn kopman Porte. ,,Maar hij is intrinsiek wel de betere klimmer en heeft betere resultaten laten zien in wedstrijden van een week. Maar als je naar de resultaten kijkt in grote ronden heb ik vaker top tien of zelfs top vijf gereden.’’

Quote Ik heb in ieder geval minder stress na een goede Giro. Dat is wel lekker Bauke Mollema

Toch denkt Mollema niet dat hij in deze Tour opnieuw voor de bovenste plekken mee zal doen. Tegelijkertijd zegt Mollema dat hij zich niet bewust op achterstand zal laten rijden of zo de kans op dagsucces te vergroten. ,,Ik ga niet bewust tijd verliezen. Ik ga niet achteraan rijden en tien minuten verliezen. Ik ga het gewoon aankijken hoe goed ik ben. Ik heb in ieder geval minder stress na een goede Giro. Dat is wel lekker.’’

Volledig scherm Bauke Mollema tijdens de persconferentie van zijn ploeg. © BELGA

Een maand geleden kwam Mollema als nummer vijf van het algemeen klassement de historische arena van Verona binnen gereden. En over twee dagen begint hij aan zijn negende Tour, het wordt zijn vierde grote ronde achter elkaar. Na de Giro liet hij de fiets staan, ging kort op vakantie met zijn gezin om daarna met zijn ploeg nog op hoogtestage te gaan in Isola 2000.

,,Het is even aankijken maar ik heb een goed gevoel en ik denk dat je mij in bergen wel weer van voren gaat zien. In welke rol, bij Richie blijven of aanvallen en voor dagzeges gaan, dat hangt af van de benen en koersverloop. Er zijn heel veel bergritten en overgangsritten. Dus er komen sowieso veel kansen voor mij. Of het nou uit de ontsnapping is of vanuit het peloton.’’

Twee jaar geleden won in dezelfde rol een Tour-etappe naar Le Puy-en-Velay nadat toenmalig kopman Alberto Contador al was weggezakt in het klassement. ,,Toen heb ik zelf de eerste tien dagen ook echt rustig aan gedaan. Toen was ik heel erg vermoeid na de Giro, maar kwam ik er goed doorheen en kon ik een etappe winnen. Waarom zou dat nu niet goed gaan?’’