Mohoric houdt stand en wint Ronde van Duitsland

De laatste overgebleven vluchter, de Fransman Rémi Cavagna werd bij de tweede en laatste passage van de Herdweg nabij Stuttgart mede onder aanvoering van Sunweb teruggepakt. Schachmann trok flink door, in de wetenschap dat de leider van de race, de Sloveen Matej Mohoric, een gaatje had moeten laten. Mohoric, die vorige week ook al het eindklassement van de BinckBank Tour op zijn naam schreef, kwam door een goede afdaling in de slotkilometer terug en moest in de sprint alleen Politt voor zich dulden. Door de bonificatieseconden bleef hij eerste. Nick van der Lijke van Roompot eindigde in de slotetappe als vierde.

Dumoulin vierde: 'Moeten tevreden zijn'

Tom Dumoulin sloot de Ronde van Duitsland na de veertiende plek in de slotrit af als vierde, op 16 seconden van Mohoric. De Limburger reed zijn eerste officiële koers na de Tour de France en deed meteen mee voor de eindzege. Ook Tourwinnaar Geraint Thomas stond in Duitsland aan de start, maar de Brit reed niet voor eigen kansen.



,,Het was een zware rit", zei Dumoulin. ,,Op de slotklim had ik niet de benen om weg te rijden bij Schachmann, maar kon wel een gat slaan met de anderen. Zij kwamen in de afdaling echter terug. Ik had niet de benen om voor de sprint te gaan en bleef daardoor vierde in het klassement. Ik denk dat we tevreden moeten zijn met dat resultaat."