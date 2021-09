Moerenhout over WK-puzzel: ‘Zonder Dumoulin verliezen we kans op medaille’

Jum­bo-Vis­ma heeft tijdritspe­ci­a­list Rohan Dennis binnen: ‘Terugkeer naar vroegere tijden’

1 september Rohan Dennis stapt over naar wielerploeg Jumbo-Visma. De Nederlandse ploeg heeft de 31-jarige Australiër voor twee jaar vastgelegd. Dennis komt nu nog uit voor Ineos. In 2018 en 2019 was hij wereldkampioen tijdrijden, in de olympische race tegen de klok van deze zomer werd hij derde.