Mitchelton-Scott wint tijdrit Coppi e Bartali

Robert Stannard, die deel uitmaakte van het winnende team, heeft de leiding in het algemeen klassement.

Team Sky, met onder andere Dylan van Baarle, werd tweede op 10 seconden. Gazprom-RusVelo werd derde, op 21 seconden.



Van Baarle maakte zijn rentree. De renner van Sky liep in de Omloop Het Nieuwsblad een breuk in een hand op, die een operatie noodzakelijk maakte. Het herstel hield hem ruim drie weken uit koers.



De Let Emils Liepins won eerder op de dag het eerste gedeelte van de eerste etappe. De renner van Wallonie-Bruxelles versloeg in de sprint de Italianen Riccardo Stacchiotti en Manuel Belletti. Het was pas de tweede overwinning voor de 26-jarige Let, die dit jaar debuteert bij de Belgische ploeg.