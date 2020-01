Mitchelton-Scott twijfelt aan wielrenster De Vuyst

Mathieu van der Poel vermorzelt concurren­tie in Grote Prijs Sven Nys

1 januari Mathieu van der Poel is 2020 begonnen zoals hij 2019 afsloot: als winnaar van een veldrit. Was hij dinsdag nog de sterkste in Ethias Cross in het Belgische Bredene, zo heerste de wereldkampioen vanmiddag in de Grote Prijs Sven Nys in Baal. Van der Poel vermorzelde zijn concurrentie. De nummer twee Eli Isebyt finisht op ruim twintig seconden.