Mitchelton-Scott bindt zeven renners langer

EK veldrijden Iserbyt grijpt Europese titel in Rosmalen, brons voor Van der Haar

8 november Eli Iserbyt heeft zich gekroond tot Europees kampioen veldrijden. In Rosmalen bleef de 23-jarige Belg landgenoot Michael Vanthourenhout voor. Lars van der Haar kwam als derde over de finish en pakte het brons. Voor Iserbyt is het de eerste Europese titel bij de elite. De veldrijder uit West-Vlaanderen werd vorig jaar tweede achter Mathieu van der Poel.