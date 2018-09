De titelverdediger moest in Innsbruck dik toegeven (1.21) op de Australiër Rohan Dennis. Het zilver dat Dumoulin mocht ophalen was een schrale troost. ,,Ik baal vooral dat ik niet mijn goede niveau haalde. Als ik dat haal en er is er eentje beter, dan kan ik er eerder mee leven.'' Dumoulin had moeite van de fiets af te komen. ,,Ik had kramp. Tijdens het fietsen al, maar dan weet je niet waar het vandaan komt. Dan heb je een plank voor je kop en blijf je fietsen. Maar toen ik gefinisht was deden vooral mijn bilspieren zeer. Het probleem is dat je, als het niet draait, overal uit je lichaam kracht probeert te halen. Maar niet op de goede manier.''

Het was ook een lang en zwaar seizoen voor Dumoulin, die zowel de Giro als de Tour als tweede afsloot. ,,Misschien is het te veel geweest. Maar als je het niet probeert, weet je het ook niet. Je begint het einde van het seizoen te voelen. Misschien dat de ploegentijdrit van zondag ook net een inspanning te veel geweest is.''



De twee andere Nederlandse deelnemers in Innsbruck speelden geen rol van betekenis. Wilco Kelderman was als eerste van start gegaan en wist na het bereiken van de finish niet goed waar hij aan toe was. ,,Voor mijn gevoel ging het redelijk goed. Ik had in het vlakke begin wat moeite om de focus te houden. Het was supersnel, de hele tijd rechtdoor, dan is het alleen maar duwen en in je positie liggen, supersaai.'' Kelderman werd zestiende op meer dan 4 minuten van Dennis.



Jos van Emden wist dat het geen parcours was waarop hij voor de medailles zou strijden. ,,Het was heel gevarieerd. Eerst hard en hersenloos rechtdoor rijden, daarna klimmen. Alles zat erin.'' Maar bergop rijden is niet zijn specialiteit: twintigste.