Milan Vader en Mathieu van der Poel doen niet mee aan EK mountainbike, David Nordemann wel

,,Milan is nog herstellende van zijn harde val van dit voorjaar in de Ronde van het Baskenland. Mathieu heeft aangegeven dat hij vanaf volgend jaar weer actief wedstrijden op de mountainbike wil rijden. David Nordemann komt net terug van een blessure, maar is wel in goeden doen voor dit kampioenschap”, aldus bondscoach Gerben de Knegt.

Bij de vrouwen wordt Nederland vertegenwoordigd door Anne Terpstra, Anne Tauber, Lotte Koopmans en Sophie von Berswordt. De Knegt: ,,Bij de vrouwen hebben we serieuze podiumkansen. Terpstra won de laatste wereldbeker in Andorra en is daarnaast leidster in het wereldbekerklassement. Vorig jaar pakte ze de tweede plaats op het EK en ze is nu dus weer favoriet voor een medaille. Tauber werd vorig jaar derde op het Europees kampioenschap maar is nog herstellende van een coronabesmetting. Ze hoopt in München de stijgende lijn weer in te zetten. Met Koopmans en Von Berswordt aan de start merken we dat het niveau bij de vrouwen ook in de breedte erg is gestegen.”