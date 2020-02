Mikel Landa met schrik vrij na botsing met auto

Worst gebroken na tweede plek: ‘Was in de sprint m'n krachten kwijt’

17:37 Annemarie Worst moest haar verdriet wegslikken na het missen van de wereldtitel in het Zwitserse Dübendorf. Zoals zo vaak dit seizoen was het podium geheel oranje, maar veel blijdschap was er niet bij de veldrijdster die voor het eerst in haar carrière zilver pakte op het WK. Integendeel.