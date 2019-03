Miguel Ángel López doet machtsgreep in Catalonië

Miguel Ángel López heeft de vierde etappe in de Ronde van Catalonië gewonnen. De Colombiaan kwam solo aan. Steven Kruijswijk hield knap stand in de groep der favorieten.

In de bergrit naar skioord La Molina was López vanaf de voet van de 11 kilometer lange slotklim al onrustig. Hij demarreerde, werd teruggepakt en probeerde het opnieuw. De laatste keer kon niemand hem volgen. Ook Egan Bernal en Adam Yates moesten passen, de twee mikken in Catalonië op het eindklassement.

Steven Kruijswijk kwam in het kielzog van Bernal en Yates over de finish na de gelijkmatige klim. De Nederlander stijgt daardoor naar plek zes in het klassement. López is na zijn solo de nieuwe klassementsleider. Nairo Quintana en Daniel Martin bezetten de vierde en vijfde plek.

Thomas De Gendt, die in de openingsrit naar de winst reed, had tot donderdag de leiding maar kon niet op tegen het klimgeweld in een etappe met vier zware cols.