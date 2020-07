Meteen tumult in Burgos: Movistar wilde Israel Start-Up laten vertrekken na coronageval

Al voor de start van de Ronde van Burgos werd gisteren pijnlijk duidelijk dat bij de aanpak van corona in het peloton niet alle neuzen in dezelfde richting staan. Twee renners van Israel Start-Up Nation startten niet omdat ze (via via) contact hadden gehad met een collega die besmet is geraakt. Volgens Movistar was die aanpak echter niet goed genoeg.

De Israëliër Omer Goldstein werd begin deze week positief getest op corona. Omdat zijn landgenoot Itamar Einhorn contact met hem had gehad werd hij direct van het startformulier gehaald. Hetzelfde gold voor de Brit Alex Dowsett, die een dag eerder dan de rest van de ploeg naar Burgos was afgereisd en via zijn collega besmet zou kunnen zijn geraakt. ,,De twee hebben samen aan tafel gezeten en dat kon genoeg zijn”, vertelt ploeggenoot Tom Van Asbroeck. ,,Ook de chauffeur die hen vervoerd heeft, is naar huis.”

Israel Start-Up Nation communiceerde openlijk over de situatie en kreeg daarvoor lof van een aantal renners, maar niet iedereen toonde begrip. Movistar vond de maatregelen niet ver genoeg gaan en zette druk op de Israëlische collega’s om collectief uit de race te stappen. Ze gingen daarbij niet subtiel te werk. Ploegleider Oscar Guerrero, een Spanjaard, kreeg nadrukkelijk de vraag om zijn collega’s en renners te overtuigen om niet meer te starten. De ploeg weigerde dat. ,,Want we houden ons aan de regels”, zegt Van Asbroeck. ,,We hebben geen incident gecreëerd, we hebben er juist een kunnen vermijden.”

Later op de dag kwam het nieuws dat Einhorn niet besmet is. Helaas voor hem en Dowsett was het peloton toen al lang vertrokken. ,,We hebben dus twee gezonde renners naar huis gestuurd”, zegt Guerrero. ,,Dat is heel ongelukkig, maar we wilden geen risico nemen. We hebben juist gehandeld.”