McLay verrast en sprint naar etappezege in Ronde van Guangxi

column Ik droomde dat ik Tom Dumoulin was

9:00 Vorige week droomde ik dat ik Bernard Hinault was. In de Tour de France van veertig jaar geleden. In mijn shirt van Renault-Gitane stond ik aan de start in Fleurance. Breed lachend om het parcours dat de Tourdirecteuren Félix Lévitan en Jacques Goddet voor mij hadden uitgetekend.