Matthews troef van Sunweb in Vlaamse koersen

Roy Curvers, Lennard Hofstede, Tom Stamsnijder en Mike Teunissen zijn ook opgenomen in de selectie van Sunweb.



Matthews krijgt vrijdag in E3 Harelbeke verder steun van de Duitser Phil Bauhaus, terwijl de Deen Søren Kragh Andersen ook als kopman fungeert. ,,We zullen de hele dag alert moeten rijden en in goede positie moeten zitten, zeker in de finale met achtereenvolgens de Paterberg, Oude Kwaremont en Karnemelkbeekstraat'', zei ploegleider Marc Reef. ,,We moeten zorgen dat onze kopmannen Michael en Søren in de voorste groep zitten die gaat strijden om de overwinning.''



In Gent-Wevelgem deelt Matthews het kopmanschap met de Belg Edward Theuns. Nikias Arndt neemt dan de plek van landgenoot Bauhaus over. In de vrouwenkoers staan onder anderen Lucinda Brand en Ellen van Dijk namens Sunweb aan de start.