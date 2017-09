Mathieu van der Poel: 'Zo'n grote kloof had ik niet verwacht'

Mathieu van der Poel is terug in het land van het veldrijden. Na de concurrentie in Amerika twee stevige draaien om de oren te hebben gegeven, landde hij gistermorgen op het vliegveld van Brussel. ,,Ach, dat het gemakkelijk ging is veel gezegd", was eerste wat hij het thuisfront wilde doen geloven. ,,Ik was goed, maar ik merkte ook dat ik genoeg had aan één versnelling om te kunnen winnen."

De overmacht van Van der Poel in eerst Iowa City (17 september) en afgelopen zondag in Waterloo (Wisconsin) was echter zo groot dat de rest met hangende pootjes terugkeerde in Europa. Wereldkampioen Wout van Aert incluis. Twee keer leidde Van der Poel van start tot finish. Twee keer ook was hij al in de eerste ronde gevlogen om zijn voorsprong uit te bouwen tot iets minder dan een minuut.

Geschrokken

,,Of ik geschrokken ben van het verschil", herhaalde Van der Poel peinzend de vraag. ,,Geschrokken is een groot woord. Maar ik had niet verwacht dat de kloof zo groot zou zijn." Dat belooft wat voor de rest van winter nu hij voor het eerst sinds twee jaar zonder blessureproblemen in de voorbereiding aan het veldritseizoen is begonnen. Hoe verklaart hij het gat met de rest? ,,Over de anderen kan ik moeilijk wat zeggen. In die twee wereldbekerwedstrijden heb ik ook niemand gezien. Ik heb twee keer een uur alleen op kop heb gereden. Over mezelf kan ik alleen maar zeggen dat ik denk dat ik me nu redelijk sterk voel."

Contact

Of hij 'het' er al over heeft gehad met Wout van Aert, die de eerste cross meer dan twee minuten moest toegeven op Van der Poel en de schade zondag beperkt kon houden tot 53 seconden? ,,Ik heb sowieso weinig contact met Wout. Nu al helemaal niet. Hij zal wel andere dingen aan zijn hoofd hebben", reageerde Van der Poel laconiek.

Met twee solo's vanuit het vertrek, maakte Van der Poel er een weinig spannende opening van het wereldbekerseizoen van. Is hij niet bang dat het een saai seizoen gaat worden. ,,Strijd is altijd leuker", weet ook Van der Poel. ,,Vooral voor het publiek. Voor mij als renner ook, maar het gaat om de winst. Het was ook niet mijn bedoeling om vanaf het begin alleen op kop te rijden." Sven Nys wachtte vaak enkele ronden voor hij zijn aanval inzette. Is dat ook voor Van der Poel een optie? Hij haalt er zijn schouders bij op. ,,De start is nu eenmaal mijn sterke wapen. Hard vertrekken en daarna niet meer stilvallen. Dat is hoe ik mijn cross aanpak."