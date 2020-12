Mathieu van der Poel wielrenner van het Jaar. Wie anders?

Simon Yates op de weg terug na besmetting: ‘We zaten in hotels waar ook toeristen sliepen’

7 december Simon Yates moest in oktober al na een week de Ronde van Italië verlaten, toen bleek dat hij was besmet met het coronavirus. De winnaar van de Ronde van Spanje in 2018 is ondertussen op de weg terug: ,,Ik ben compleet hersteld en voel me goed”, liet hij aan de website Cyclingnews weten vanuit Turijn.