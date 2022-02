Mathieu van der Poel weer op de fiets: toch kans op rentree in voorjaar?

Het is de meest besproken rug van het peloton: die van Mathieu van der Poel. De pijn is nog altijd niet volledig weg, maar er is goed nieuws. VDP is terug op de fiets, traint weer en dan is zijn eerste wedstrijd nooit ver weg.