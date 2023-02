Mathieu van der Poel voor vijfde keer wereldkampioen veldrijden na zinderende tweestrijd met Wout van Aert

Beroving Mark Cavendish: 31-jarige man schuldig bevonden

Een man is schuldig bevonden aan het beroven van de Britse wielrenner Mark Cavendish en zijn vrouw Peta. Dat meldt de krant The Guardian. Het koppel was in november 2021 slachtoffer van een overval waarbij diverse spullen, waaronder twee horloges, werden ontvreemd met een gezamenlijke waarde van een kleine 800.000 euro.

23 januari