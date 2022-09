Mathieu van der Poel toont WK-vorm op klim naar Citadel van Namen en wint Grote Prijs van Wallonië

De Fransman Ewen Costiou bleef als laatste van de vluchters over. Hij had de vijf aanvankelijke vluchters bijgehaald en achtergelaten, maar met nog vier kilometer te gaan was het ook voor hem gedaan.

De laatste drie kilometers met de beklimming van de Citadel in Namen, een 100 meter hoge heuvel, moesten voor de beslissing zorgen. Daar demarreerde de Belg Dylan Teuns en die kreeg Serrano mee. Pas in de laatste honderden meters passeerde Van der Poel Teuns en Serrano, waarna hij met een sterke sprint Girmay voor bleef.

Over ruim een week staat het WK op de weg op het programma en het parkoers lijkt bijzonder geschikt voor Van der Poel. Met zijn vorm lijkt het ook wel goed te zitten.

,,Ik voelde me niet eens zo goed”, zei Van der Poel na de finish. ,,Het bizarre weer maakte de koers erg hard. Ik zei tegen Jasper Philipsen dat ik de sprint zou aantrekken. Ik reed het gat met de twee leiders dicht, maar in de laatste bocht zat hij niet meer in mijn wiel. Het is een eerlijke finish.”

Yara Kastelijn eindigde als derde in de eerste editie van de Grote Prijs van Wallonië voor vrouwen. De Belgische Julie De Wilde (Plantur-Pura) won.

Ronde van Toscane

Marc Hirschi heeft de 94e editie van de Ronde van Toscane op zijn naam geschreven. De Zwitser van UAE Team Emirates was na 199,2 kilometer met start en finish in Pontedera de beste van een kopgroep van vijf renners.

Hirschi klopte in de sprint de Italiaan Lorenzo Rota. De Colombiaan Daniel Felipe Martínez eindigde als derde.

Voor Hirschi is het de derde overwinning van dit seizoen. Hij was in maart de beste in de Italiaanse eendagskoers Per Sempre Alfredo en won in zijn thuisland de GP Kanton Aargau. Hirschi volgt de Deen Michael Valgren op als winnaar van de Ronde van Toscane.

Ronde van Luxemburg

Matteo Trentin heeft de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg op zijn naam geschreven. De Italiaanse ploeggenoot van Hirschi was de snelste in een massasprint. Florian Sénéchal en Davide Ballerini vergezelden Trentin op het podium.

Valentin Madouas won gisteren de eerste etappe, de Fransman blijft ook de leider in het algemeen klassement. Hij wordt op zeven tellen gevolg door de Nederlander Sjoerd Bax.

WK wielrennen

Op 18 september begint in Australische Wollongong het WK wielrennen. Bekijk hier het volledige programma, het parkoers en wie doen er namens Nederland mee?

Volledig scherm Het parkoers voor de vrouwen en de mannen van de wegrace bij het WK wielrennen. © DPG Media, UCI

