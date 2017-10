Mathieu van der Poel springt al op weg naar zege GP van Brabant een gat in lucht

ROSMALEN - Een kwartiertje hield Mathieu van der Poel zich gedeisd in de Grote Prijs van Brabant. Toen zette hij eens flink aan op het parcours, waarop volgend jaar het EK veldrijden wordt gehouden. Het resultaat bevreemde niemand. De Nederlandse kampioen won in Rosmalen met speels gemak ook zijn tiende cross van het seizoen.

,,Ach, naar Mathieu moet je tegenwoordig niet meer kijken", zei nummer drie Corné van Kessel over de rol van Poeleke in de hedendaagse veldritten. In een groepje met zijn ploeggenoten Toon Aerts en Daan Soete focuste hij zich daarom volledig op de strijd om de tweede plaats.

Europees kampioen Aerts opende wat dat betreft het vuur op een kwartier voor het einde. Achter hem maakte Soete vervolgens een foutje, waardoor ook Van Kessel opgehouden werd. ,,Het is leuk om als Europees kampioen al te kunnen rijden op het parcours waar volgend jaar het EK wordt gehouden", zei de Belg. Of het voor hem een rondje is om volgend een nieuwe titel te pakken? ,,Is vrees van niet. Daarvoor is het te snel."

Van der Poel maakt het allemaal niet uit. ,,Een leuk rondje. Beter dan vorig jaar. Dat er in het bos wat single track stukken tussen zitten, maakt het juist leuk. Zo werd er vroeger toch ook gecrost." De Nederlander zei dat hij 'uiteraard' niet alles had gegeven om de zege op het terrein van het Autotron binnen te halen. ,,Mijn voorsprong van een seconde of 15 vasthouden was voldoende. Op dit parcours waren er genoeg punten om dat in de gaten te houden."