Mathieu van der Poel slaat terug: 'Deze zege staat in mijn top-3 van dit seizoen'

VELDRIJDEN Overwinning negentien heeft voor Mathieu van der Poel, na het echec van Namen en de verkoudheid die er mede aan ten grondslag lag, niet lang op zich laten wachten. In de wereldbekercross van Zolder was het al zo ver. Op de vraag of hij zich deze winter al een aantal overwinning ten doel heeft gesteld, liet de Nederlander tussen neus en lippen het getal 30 vallen.

De zojuist verslagen wereldkampioen Wout van Aert verslikte zich bijna in zijn soep toen hij dat hoorde. ,,Wel ja jongen." Mocht de wereldkampioen vorige week in Namen nog het gevoel hebben het tij te hebben gekeerd in crossland, op het snelle parcours op en rond het autocircuit van Zolder volgde al snel de ontnuchtering. ,,Deze staat denk ik in mijn top-3 van dit seizoen", zo schatte Van der Poel dan ook de waarde van de zege in.

,,Ik was hier toch met twijfels naar toegekomen", bekende Van der Poel. In de week voorafgaande aan de zevende World Cup manche was hij drie dagen ziek binnen gebleven. ,,Voor de start voelde ik me al wel weer hersteld, maar in Namen had ik toch een oplawaai gekregen."

De eerste twee rondes zei Van der Poel daarnaast het gevoel te hebben dat Van Aert de betere van de twee was. ,,Vooral bij het optrekken na de bochten." Toen hij zijn knie hard op de trap stootte en daarmee ook nog eens de aansluiting met zijn rivaal was verloren, dacht de Europese kampioen dat de voor cross voorbij was.