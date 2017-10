Mathieu van der Poel ook in Gieten niet te stoppen

Chaves breekt schouderblad en mist Ronde van Lombardije

14:19 De Colombiaan Esteban Chaves heeft een breukje in zijn schouderblad opgelopen door zijn val in de Ronde van Emilië. De renner van Orica moet zijn seizoen beëindigen en kan volgende week zondag zijn titel in de laatste najaarsklassieker Ronde van Lombardije niet verdedigen.