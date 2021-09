Mathieu van der Poel na lekke band kansloos voor winst in Primus Classic

Van der Poel toonde zich in de finale en reed zelfs even samen met wereldkampioen Julian Alaphilippe weg uit het peloton. Een groep keerde terug en samen leken ze te gaan strijden om de zege. Maar dat was zonder Van der Poel, want hij moest stoppen na een lekke band en zakte terug tot in een achtervolgende groep.



Vooraan ging de strijd om de overwinning verder. Vijf renners wisten weg te rijden uit een groep favorieten. In de sprint in finishplaats Haacht was Sénéchal de snelste, voor Tosh van der Sande (Lotto-Soudal) en Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). Mikkel Frølich Honoré, ploeggenoot van Sénéchal, eindigde als vierde. Van der Poel kwam in een achtervolgende groep als achtste over de streep.



Bondscoach Koos Moerenhout van de Nederlandse wielerploeg was afgelopen week al positief over de WK-deelname van Van der Poel. ,,De ervaringen van Mathieu van der Poel zijn dermate positief dat we goede hoop hebben dat hij kan rijden”, zei hij in de aanloop naar Primus Classic. ,,Mathieu moet zelf na het weekeinde afwegen of zijn rug de belasting aan kan en of hij de benodigde trainingsarbeid kan verrichten richting het WK.”