Mathieu van der Poel maakt 22 maart in Italië rentree en mikt op Ronde van Vlaanderen

Door Daniel Dwarswaard Van der Poel gooide er donderdag in Spanje, waar hij op trainingskamp is, nog maar eens een slordige 130 kilometer uit. De trainingen bevallen na een periode van gedwongen rust dusdanig dat hij en zijn ploeg Alpecin-Fenix de plannen hebben gemaakt voor een rentree.

Van 22 tot en met 26 maart rijdt hij de Italiaanse wielerweek Coppi-Bartali. Om daarna op 30 maart deel te nemen aan semi-klassieker Dwars door Vlaanderen. Op zondag 3 april volgt dan het grote doel: de Ronde van Vlaanderen. Alles is vanzelfsprekend afhankelijk van zijn fitheid. Als alles volledig volgens plan verloopt is ook Parijs-Roubaix, twee weken na ‘Vlaanderen’, een optie.

De laatste keer dat MVDP in wedstrijdverband in actie kwam was op 27 december vorig jaar tijdens de cross van Zolder. Daarna kwam hij vanwege aanhoudende rugklachten een abrupt einde aan zijn crossseizoen. Ook door het WK veldrijden in de Verenigde Staten, één van zijn grote doelen, moest een streep. De Nederlandse wielerster kampt al veel langer met rugproblemen. Vorig jaar staken die weer de kop op nadat hij de racefiets inruilde voor de mountainbike. Zijn zware val tijdens de Olympische Spelen in Tokio hielp daar vanzelfsprekend niet bij.