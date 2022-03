Mathieu van der Poel laat zich even zien, Wiebes grijpt net naast winst in De Panne

Mathieu van der Poel liet zich in de beginfase van de 147,4 kilometer lange rit met start en finish in San Marino even zien. De nummer 3 van Milaan-San Remo sprong mee met een vroege vlucht, maar werd al snel met onder anderen Rémi Cavagna van Quick Step-Alpha Vinyl gegrepen. Daarna was het de beurt aan Van der Poel's ploeg- en landgenoot Oscar Riesebeek om zich te tonen. Zijn poging bleek wel succesvol te zijn, want lange tijd reed Riesebeek met onder anderen Tony Gallopin en Matteo Cattaneo aan de leiding. In de laatste ronde werden de laatst overgebleven vluchters uiteindelijk teruggepakt.



Na een aanloopfase en vier lokale ronden met daarin een 5,4 kilometer lange klim als scherprechter werd er met een klein peloton van zo'n dertig renners naar de voet van de laatste klim gereden. Van der Poel maakte toen al niet meer deel uit van de grote groep, hij liet het peloton in de voorlaatste ronde rijden. Op de slotklim reed Tulett in de slotkilometer weg en bleef hij de achtervolgende groep met klassementsmannen uiteindelijk voor. Voor Ineos Grenadiers is het de tweede ritzege in Italië. Woensdag won Ethan Hayter en pakte Eddie Dunbar de leiding in het klassement. Dunbar werd vandaag tweede voor Marc Hirschi.