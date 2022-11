‘Mathieu van der Poel komt. Hij houdt van Hulst, hij heeft hier zijn vriendin geschaakt’

Gejuich steeg op, vrijdagavond in de theaterzaal van Den Dullaert. Adrie van der Poel, te gast bij het eerste Wielercafé van Hulst, zei te vermoeden dat zijn zoon Mathieu volgende week zondag de Vestingcross gaat rijden. ,,Maar”, voegde hij er razendsnel aan toe, ,,dat ik dit nu zeg, is geen bevestiging, hè. Het is wachten op de officiële mededeling van maandag.”

Adrie van der Poel was één van de drie oud-wereldkampioenen die zich lieten interviewen, negen dagen voor de Zeeuws-Vlaamse wereldbekerwedstrijd. De Belgen Sven Nys en Roland Liboton waren de andere twee. Zo’n 300 wielerliefhebbers luisterden ademloos naar de smeuïge anekdotes uit hun carrières, hun kijk op het huidige veldrijden en hun verwachtingen voor de Vestingcross. Het programma zou tweeënhalf uur duren, maar werd met dik 60 minuten opgerekt. Het was dat Hans Dujardin, de voorzitter van Hulst Cultureel, vanaf de achterste rij opstond en een eind aan de show maakte…

‘Daar ga ik hier dus niks over zeggen’

Adrie van der Poel (63) was ‘s werelds beste veldrijder in 1996. Zijn zoon Mathieu, die al drie regenboogtruien verzamelde, is één van de smaakmakers van het huidige veldrijden. Na een enerverend wegseizoen en een spraakmakend WK in Australië (,,Daar ga ik hier dus niks over zeggen”) is het wachten op zijn eerste veldrit. Adrie wist natuurlijk dat in Hulst de vraag aan hem gesteld ging worden of dat de Vestingcross zou zijn. Dus zei hij: ,,Mathieu komt maandag terug uit Spanje en dan gaat hij drie veldritten rijden, waarna hij weer in Spanje gaat trainen. Waarschijnlijk zit daar Hulst wel bij.”

(de tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Mathieu van der Poel in 2019 tijdens de Vestingcross. © Johan van der Heijden

Het was eigenlijk of hij zei: ‘psst, je hebt het niet van mij, maar hij komt…’ En vervolgens vertelde hij uitgebreid dat er niet te veel van Mathieu verwacht moet worden bij de Vestingcross. ,,Omdat hij nog geen World Cups heeft gereden, mag hij niet op de eerste startrijen staan. En Hulst heeft een parkoers waarop het lastig inhalen is. Bovendien heeft Mathieu eerst nog ritme nodig. Dat heeft hij pas na twee of drie wedstrijden. Ik denk dat een plek bij de top acht reëel is.”

En hoewel Adrie bloedserieus was, zag de zaal dat als een grap. Roland Liboton gaf ook meteen aan dat hij dat onzin vond. ,,Als Mathieu komt, staat hij er gewoon meteen.” En Sven Nys stak ook niet onder stoelen of banken dat hij veel van hem verwacht. ,,Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock zijn de helden van nu. Wat zij in het veld laten zien, is een streling voor het oog. Doordat zij ook zo goed op de weg zijn, kunnen ze ook meer in het veld.”

Bioscoopje gepakt

Wethouder Jean-Paul Hageman, de man die in 2017 de cross naar Hulst haalde, bevestigde later op het podium van Den Dullaert de komst van Van der Poel. ,,Het is zeker”, zei hij zonder voorbehoud. In de coulissen ging hij daarop verder: ,,Mathieu komt hier heel graag. Het parkoers ligt hem, hij heeft de Vestingcross vier keer gewonnen. Bovendien heeft hij hier zijn vriendin geschaakt. Het is niet dat ze elkaar hier ontmoet hebben, maar ze zijn wel na één van de eerste edities van de Vestingcross samen doorgegaan naar Antwerpen en hebben daar een bioscoopje gepakt…”