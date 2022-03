Mathieu van der Poel klaar voor Ronde van Vlaanderen: ‘Misschien wel mijn beste voorbereiding ooit’

VideoNa een Italiaanse voorbereiding, met de derde plek in Milaan-San Remo en ritwinst in de Settimana Coppi e Bartali, is Mathieu van der Poel terug in België. Met als enige doel: opnieuw de Ronde van Vlaanderen winnen. En Van der Poel rekent er op dat ook Pogacar vooraan rijdt.

Door Daan Hakkenberg

Inmiddels weet ook Mathieu van der Poel wat Johan Cruijff bedoelde met ‘elk nadeel heeft z’n voordeel’. Afgelopen winter zat hij geblesseerd thuis, miste zo zijn crossseizoen en was door rugproblemen genoodzaakt de voorbereiding op het wegseizoen compleet anders aan te pakken. ,,Maar het was misschien wel mijn beste voorbereiding ooit. Normaal begon ik gelijk met racen na mijn crossseizoen. In de voorbereiding die ik nu heb gedaan, heb ik langer de tijd gehad. Uiteindelijk moet je nog zien of het zich uitbetaalt. Maar in de races die ik tot nu toe heb gedaan, voelde het goed.’’

Tot zover het voordeel, want al die weken thuis: Van der Poel vond het maar niks. Of het hem iets geleerd heeft? ,,De tijd zonder fiets, ik weet niet of dat mentaal nou zo goed was. Je bent op dat moment toch niet gezond en kent wat problemen. Niet echt een fijne periode. In eerste instantie had ik ook niet gedacht de klassiekers te halen. We waren meer naar de Waalse klassiekers aan het kijken, omdat dat wat meer tijd zou geven. Daarvoor had ik zelfs helemaal geen richtpunt. Pas toen mijn stage in Spanje goed verliep, begon ik te geloven dat het mogelijk was.’’

Quote Ik kijk er erg naar uit om te racen met veel publiek in de Ronde van Vlaanderen. Dat is er de afgelopen jaren niet geweest Mathieu van der Poel

Na een geslaagde last minute-deelname aan Milaan-San Remo en de vijfdaagse Italiaanse etappekoers Settimana Coppi e Bartali is Van der Poel nu toe aan de grote doelen van zijn voorjaar. Dwars door Vlaanderen van woensdag is nog voorspel, maar zondag wacht de Ronde van Vlaanderen, een week later de Amstel Gold Race en afsluitend Parijs-Roubaix. De eerste drie wedstrijden wist hij de afgelopen jaren al te winnen, bij zijn debuut in Roubaix in oktober werd hij derde. Zijn aanloop mag dan ongebruikelijk zijn, de komende weken rijdt Van der Poel opnieuw om te winnen. Niets minder.

,,Als ik naar mijn waarden kijk, ben ik supergoed. Maar dat is nog geen zekerheid voor de Vlaamse klassiekers. Maar het niveau van drie jaar geleden haal ik zeker. Ik kijk er erg naar uit om te racen met publiek in de Ronde van Vlaanderen. Dat is er de afgelopen jaren niet geweest. Het is een eerlijke race en de sterkste renners rijden vooraan. Ik kijk ernaar uit om weer te rijden voor de zege.’’

Bij zijn overwinning in 2020 versloeg hij Wout van Aert in een millimetersprint, vorig jaar werd hij geklopt door Kasper Asgreen. Nou heeft Van der Poel de afgelopen weken naar eigen zeggen lang niet alle wedstrijden gezien, maar die twee concurrenten verwacht hij weer vooraan. Net als Vlaanderen-debutant en tweevoudig Tour-winnaar Tadej Pogacar. ,,Ik weet niet waarom Pogacar het doet. Maar we hebben inmiddels gezien dat hij alles kan wat hij doet. Dus we moeten hem in de gaten houden. Hij heeft laten zien dat hij een paar keer kan aanvallen en ik verwacht dat hij vooraan zal rijden.’’

