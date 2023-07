Mathieu van der Poel hoopt zaterdag op eigen kans in Tour de France: ‘Als het kan, ben ik erbij’

Column Thijs Zonneveld | Mathieu van der Poel kijkt recht in het gezicht van Olav Kooij, en de wedstrijd is beslist

Columnist Thijs Zonneveld is onder de indruk van wat Olav Kooij als 21-jarig jonkie al tussen de grote mannen laat zien. Op het NK had de Jumbo-renner gisteren een belangrijk aandeel in het afstoppen van Mathieu van der Poel. ,,Voor het grote publiek vliegt hij nog enigszins onder de radar, maar als je zijn uitslagenlijstje bekijkt, valt je bek open.’’