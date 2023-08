Mathieu van der Poel geniet van historische wereldtitel: ‘Mijn carrière is nu bijna compleet’

,,Het voelt fantastisch dat ik vandaag heb kunnen winnen. Naar mijn mening is mijn carrière nu bijna compleet. Dit is misschien wel de grootste wedstrijd die je kan winnen op de weg", zei Van der Poel in zijn eerste interview na de slopende wedstrijd over dik 270 kilometer, die geen moment teleurstelde. ,,Ik kan nog niet helemaal beseffen dat ik het komende jaar in de regenboogtrui mag rijden.”

Met nog dik 22 kilometer te fietsen besloot Van der Poel de aanval te kiezen op één van de steilere stroken van de plaatselijke ronde in Glasgow. Een vooraf uitgedacht plan? ,,Ik wist dat dit het moeilijkste moment van de race zou zijn, met een stukje afdaling en daarna weer een steil stuk. Ik voelde me nog sterk en zag dat de rest al bijna op de limiet zat. Ik had niet verwacht gelijk zo'n gat te hebben. Toen niemand volgde kreeg ik vleugels. Ik vloog echt over het parkoers...tot die val.” Tekst loopt door onder de foto.

Van der Poel gleed in de slotfase tegen het natte Schotse asfalt en een nieuw drama, een jaar na de hongerklop, leek zich te voltrekken. ,,Heel stom van me was dat niet, want ik nam helemaal geen risico's. Maar ineens lag ik op de grond", zei de Nederlander daarover. ,,Desondanks was ik vrij kwaad op mezelf. Het was echt superglad op bepaalde punten, daarvoor ook al.”



Uiteindelijk bleek het zijn zege alleen maar van nóg meer heroïek te voorzien. Hij stapte weer op en vergrootte zijn voorsprong alleen nog maar. ,,Mooier was de overwinning daardoor niet per se, want het liefst was ik natuurlijk blijven zitten. Maar als dit me de titel had gekost, sliep ik een paar avonden niet. Dit voelde echt als revanche voor vorig jaar. Een ongelofelijk gevoel.”