Mathieu van der Poel en Wout van Aert krijgen dit jaar nog véél meer duels: ‘Ik wil ze allemaal winnen’

Fem van Empel domineert week voor WK veldrijden in Belgische cross, podium volledig Nederlands

Fem van Empel heeft in Hamme laten zien dat ze klaar is voor de WK veldrijden van volgende week in Hoogerheide. De 20-jarige Nederlandse schreef met overmacht de cross om de X2O-trofee in de Belgische plaats op haar naam.

28 januari