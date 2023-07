Mathieu van der Poel en Dylan van Baarle als kopmannen van Oranje naar WK wielrennen

Met video Remco Evenepoel wint Belgisch kampioen­schap, Peter Sagan loopt negende titel mis met harde val

Remco Evenepoel is in Izegem Belgisch kampioen wielrennen geworden. De wegrace werd beslist in een sprint tussen de wereldkampioen van Soudal Quick-Step en de pas 20-jarige Alec Segaert van Lotto Dstny. De 23-jarige Evenepoel was daarin de sterkste.