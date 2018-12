Mathieu van der Poel blijft ook in Zolder (solo) winnen: ‘Niet dat ik me verveel onderweg’

WB ZolderSaai of niet: Mathieu van der Poel blijft winnen en heersen in het veldrijden. Op en rond het autocircuit van Zolder won hij tweede kerstdag de zevende wereldbekermanche van het seizoen. Het was zijn achttiende overwinning van het seizoen (op 20 starts) en de vijfde opeenvolgende zege in een wereldbekerwedstrijd.

Toch liet Van der Poel ook dit keer weten niet uit te zijn op de eindzege van het wereldbekerklassement. ,,Anders had ik de eerste twee manches in Amerika niet laten lopen.” En dus slaat hij zoals gepland op 20 januari ook wedstrijd nummer acht in Frankrijk (Pont Chateau) over. In Hoogerheide, het dorp van zijn vader Adrie, is hij er een week later weer wel bij. ,,Dat ik niet start in Pont Chateau heeft én te maken met het WK (begin februari in Denemarken) en de start van het wegseizoen. Niet dat het met die ene cross erbij allemaal te zwaar wordt, maar in die week kan ik me met een trainingskamp beter voorbereiden op die twee”, aldus de Europese kampioen, die na drie gemiste wereldtitels de regenboogtrui wel weer eens wil terughebben.

Lekke band

In Zolder was Van der Poel na enkele ronden al gevlogen. Wereldkampioen Wout van Aert was op dat moment aan het terugkomen van een lekke band. ,,Hij was weer in orde”, zei Van der Poel over zijn grote concurrent. ,,Ik ben vandaag iets te snel teruggevallen op een relaxt tempo. Daardoor moest ik het laatste weer versnellen omdat Wout steeds dichterbij kwam.”

Van der Poel, die in Zolder vergezeld werd door opa Raymond Poulidor, wilde met dat relaxte tempo voorkomen dat hij foutjes ging maken. ,,Het is toch ook mijn doel om een foutloze koers te rijden. Vandaag heb ik er maar eentje gemaakt.”

Of een foutloze koers een nieuw bijkomend doel is tegen de verveling van het rijden van steeds weer een solo? ,,Nee, dat zeker niet. Denk niet dat het saai is voor mij. Ik zit aardig tegen mijn omslagpunt aan te rijden om mijn voorsprong vast te houden.”

Spannend

Achter Van der Poel reed Van Aert dus naar de tweede plaats. De derde podiumplek was voor de Gelderlander Joris Nieuwenhuis. Toon Aerts finishte als vierde en blijft leider in de wereldbeker. Wout van Aert is hem wel tot op zeven punten genaderd. ,,Dat wordt dus nog spannend", aldus Van Aert.

Van der Poel start vrijdag in Loenhout en gaat dan voor zijn negentiende zege. ,,Uitdagingen heb ik niet veel meer in het veldrijden, maar ik wil wel zoveel mogelijk blijven winnen. Als ik ergens start is dan om te winnen.”