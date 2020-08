Mathieu's uitdagers: zij hopen Van der Poel van de titel af te houden

Jumbo-Visma

Rabobank, een van de voorgangers van Jumbo-Visma, verscheen in het verleden soms wel met meer dan twintig profrenners aan de start. Gesteund door een leger aan renners van de Rabobank opleidingsploeg was op voorhand al duidelijk dat er voor de rest van de deelnemers niets te halen viel. Van 1997 tot en met 2009 won de ploeg negen titels, maar daarna bleven de rood-wit-blauwe truien uit. Dylan Groenewegen zorgde in 2016 pas weer voor succes, toen de ploeg door het leven ging als Team LottoNL-Jumbo.



Dit jaar verschijnt Jumbo-Visma zonder de grote Nederlandse toppers Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk en Dylan Groenewegen aan de start. Desalniettemin lijkt de ploeg in de breedte wel sterk genoeg te zijn om de strijd op tactisch gebied aan te gaan met Van der Poel, die op slechts twee ploeggenoten kan rekenen: zijn broer David en Oscar Riesebeek. Antwan Tolhoek, Bert-Jan Lindeman, Koen Bouwman, Taco van der Hoorn, Timo Roosen en Pascal Eenkhoorn moeten in staat zijn om in ieder geval één Jumbo-Visma-renner op het podium te laten eindigen. Boels-Dolmans liet zaterdag bij de vrouwen al zien hoe het moet: zij zorgden ervoor dat topfavoriete Annemiek van Vleuten verslagen werd door het ploegenspel perfect uit te spelen. Niet afwachten tot de favoriet gaat, maar zelf initiatief nemen.

De laatste keer dat een renner van een van de voorgangers van Jumbo-Visma won was in 2016. Dylan Groenewegen versloeg Wouter Wippert en Wim Stroetinga.

Danny van Poppel

Hij is altijd goed op kampioenschappen, maar het rood-wit-blauw ontbreekt nog in zijn prijzenkast. Danny van Poppel stond al twee keer op het podium van het NK en eigenlijk had hij daar vorig jaar ook op moeten staan. Van Poppel finishte achter Fabio Jakobsen als tweede, maar werd wegens een onreglementaire sprint gediskwalificeerd. Moreno Hofland schoof op naar de tweede plek en Bas van der Kooij van de kleine Monkey Town-ploeg mocht als derde het podium op. Een plek in de anonimiteit volgde voor de zoon van Jean-Paul.



In 2015 finishte Van Poppel als derde. In een sprint werd hij gevloerd door Niki Terpstra en Ramon Sinkeldam. Terpstra, op papier niet de snelste van de drie, maakte er in Emmen een lange alles-of-niets-sprint van en pakte voor de derde keer in zijn carrière de titel. Drie jaar later kreeg Van Poppel dé kans om zelf kampioen van Nederland te worden. Van Poppel maakte samen met Van der Poel deel uit van een kopgroep en vertrouwde op zijn sprint. Van Poppel, toen in dienst van LottoNL-Jumbo, reed echter in de slotfase plots weg en stopte daar al zijn energie in. Zonder succes: hij werd teruggehaald en in een sprint was 'veldrijder’ Van der Poel de beste in zijn Hoogerheide. Van Poppel weet dus hoe het niet moet, zondag krijgt de nu voor Circus-Wanty rijdende renner de kans om te laten zien hoe het wél moet. Hij beschikt in ieder geval over drie ploeggenoten, waaronder zijn broer Boy.

Danny van Poppel (rechts) buigt het hoofd.

Sebastian Langeveld

Denk je aan Sebastian Langeveld en NK's, dan denk je aan de editie van 2006 waarin hij samen met Michael Boogerd op kop reed. Daar is veel over gezegd en geschreven, maar acht jaar later pakte hij alsnog zelf de Nederlandse titel door in Ootmarsum na een knappe solo als eerste aan te komen. Meestal startte Langeveld als eenling aan het kampioenschap, maar vaak is dat maar schijn. Renners maken deel uit van verschillende managementbureau's en die zoeken elkaar voor en tijdens de wedstrijd op onder het motto 'samen sta je sterker dan alleen’.



Dit jaar verschijnen er drie renners van EF Pro Cycling aan het vertrek: Langeveld, Hofland en Julius van den Berg. Drie sterke renners die allemaal kans maken op een mooie ereplaats. Langeveld en Van den Berg zullen het niet aan willen laten komen op een sprint, terwijl Hofland vorig jaar nog als tweede eindigde achter Jakobsen en waarschijnlijk achter de hand wordt gehouden. Dan moet hij eerst wel de Col du Vam talloze keren bedwingen.

Sebastian Langeveld won in 2014 het NK.

Professionele eenlingen

Veel toppers ontbreken, maar toch doen er veel profs mee aan het kampioenschap. Ramon Sinkeldam (Groupama-FDJ), Kevin Inkelaar (Bahrain-Merida), Tom-Jelte Slagter (B&B Hotels), Nils Eekhoff (Sunweb), Jetse Bol (Burgos-BH) en Bram Welten (Arkéa-Samsic) staan bijvoorbeeld op de startlijst. Allemaal komen ze overeen dat ze zonder ploeggenoten van start gaan, maar hoe sterk is de eenzame fietser?



Voor renners als de net van een blessure teruggekeerde Niki Terpstra en Pim Ligthart (beiden Total-Direct Energie), Koen de Kort en Pieter Weening (beiden Trek-Segafredo) geldt eigenlijk nagenoeg hetzelfde. Vijf jaar geleden bestond het peloton nog uit drie Nederlandse WorldTour-ploegen, inmiddels is alleen Jumbo-Visma nog maar over. Dat biedt kansen voor de eenlingen.

Ramon Sinkeldam pakte in 2017 de titel.

De continentale ploegen

Voor veel van de continentale ploegen is het NK de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Op aandringen van onder andere die ploegen gaat het NK dit jaar alsnog door, want zonder de publiciteit dat het NK met zich meebrengt wordt het voor veel kleinere ploegen financieel gezien een moeilijk verhaal om de sponsoring voor volgend seizoen rond te krijgen. Maar het draait allang niet meer om in beeld rijden: de continentale ploegen beschikken ook echt over kansrijke deelnemers.



Bij BEAT rijdt bijvoorbeeld Jan-Willem van Schip rond, de oud-renner van Roompot en erkend hardrijder op de weg en op de baan. Metec-TKH beschikt over Van Schip's oude ploeggenoot Jesper Asselman en voor À Bloc rijdt onder andere Ivar Slik. Het Deense Riwal, sinds dit jaar actief op procontinentaal niveau, heeft zelfs vier outsiders in de gelederen: thuisrijder Elmar Reinders, Arvid de Kleijn, Nick van der Lijke en de licht gehavende Piotr Havik. Als de grote mannen naar elkaar kijken, zou er zomaar een semi-prof de winst kunnen pakken...

Jan-Willem van Schip weet hoe het voelt om het rood-wit-blauw te dragen, maar dan wel op de baan.

