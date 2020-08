Masnada per direct van CCC naar ploeg van Jakobsen en Evenepoel

De Belgische ploeg van Patrick Lefevere heeft dringend rijders nodig door een golf aan blessures en vanwege de vele wedstrijden die in korte tijd gereden moeten worden wegens het coronavirus.



Masnada rijdt sinds 2017 als prof en heeft bij Deceuninck - Quick-Step een contract getekend tot eind 2021. De 26-jarige renner won vorig jaar onder meer een etappe in de Ronde van Italië. In zijn vaderland was hij de beste in de heuvelachtige 6e rit naar San Giovanni Rotondo.



Masnada kan overstappen omdat hij zijn contract bij CCC eerder deze week liet ontbinden. De Poolse schoenenfabrikant houdt het na zware economische klappen vanwege de coronacrisis na dit seizoen voor gezien als wielersponsor.