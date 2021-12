Mark Cavendish smeekt om hulp na gewapende overval in eigen huis: ‘Nachtmerrie voor mijn familie’

Lucinda Brand wil vooral ‘waardige wereldkam­pi­oe­ne’ zijn

Lucinda Brand wil dit seizoen laten zien dat ze een waardige wereldkampioene veldrijden is. Op de VAM-berg was dat zaterdag zeker het geval. Ze volgde er Ceylin Alvarado op als Europese kampioene. Voor laatstgenoemde was na een problematische zomer de vierde plaats al een opsteker.

