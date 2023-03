Mark Cavendish koopt peperdure honden om familie te beschermen na gewelddadige overval

LIVE wielrennen | Klimduel tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar lijkt aanstaande in Pa­rijs-Ni­ce

De vierde etappe in Parijs-Nice finisht bovenop La Loge des Gardes, een beklimming van de eerste categorie. Jumbo-Visma-troef Jonas Vingegaard sloeg gisteren in de ploegentijdrit een gaatje met Tadej Pogacar en dus zal de Sloveen iets moeten proberen. Volg de etappe in onze livewidget hierboven en via ons liveblog hieronder.