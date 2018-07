Marianne Vos slaat haar slag in BeNe Ladies Tour: rit en leiderstrui

BENE LADIES TOUROp de tweede dag van de BeNe Ladies Tour sloeg Marianne Vos een dubbelslag. Ze won in Merelbeke de koninginnerit door Vlaamse Ardennen en neemt de leiderstrui over van Katie Archibald.

Marianne Vos laat er geen gras over groeien in de BeNe Ladies. Toen vrijdag in de finale van de door de regen getekende kasseienrit van de Belgisch-Nederlandse etappekoers de sterke Eugenia Bujak haar slag leek te gaan slaan, zette de Europese kampioene zelf de achtervolging in op de Litouwse. Samen met de Belgische Lotte Kopecky dichtte ze het gat van meer dan een minuut.

Daarna daalde het tempo in de kopgroep weliswaar, maar de drie hielden voldoende voorsprong om in Merelbeke voor de ritzege te gaan sprinten. Vos maakte daarin het karwei gemakkelijk af. Omdat de Brabantse kopvrouw van Waowdeals onderweg en op de meet vijftien bonificatieseconden had veroverd neemt ze leiderstrui over van de Schotse Katie Archibald, op zie ze donderdag in Oosterhout als nummer twee elf seconden had moeten toegeven. Opgeteld bij de kleine voorsprong van de kopgroep op de eindstreep leidt Vos het klassement nu met tien seconden. Haar twee medevluchters rukken op naar de plaatsen drie (Kopecky) en vier.

,,Het duurde even voor we Bujak te pakken hadden, maar ondertussen zagen we ook dat we niet ver uitliepen op het peloton. Dan zinkt je toch even de moed in de schoenen, maar gelukkig bleven we goed samen werken en konden we daardoor toch voorop blijven", zo lichtte Vos haar greep naar de macht toe.