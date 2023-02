Marianne Vos krijgt behandeling aan vernauwing bekkenslagader

WK Hoogerheide / met video Terug naar de eerdere WK’s in Hoogerhei­de: van een Belgische coup tot duel tussen Van Aert en Van der Poel bij de beloften

Het is eindelijk zover: voor de derde keer staat het WK veldrijden voor de mannen op het programma in Hoogerheide. Een tweestrijd tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert ligt in het verschiet. De vorige edities reden zij nog niet bij de profs, hoe verliepen die WK's ook alweer?