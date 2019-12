Marianne Vos en Zdenek Stybar publiekstrekkers in 'nieuwe’ cross Essen

ethias cross EssenGeen Mathieu van der Poel vandaag (zaterdag) in de veldrit van Essen. Wel Marianne Vos en Zdenek Stybar. Dat is volgens de drie nieuwe organisators net zo mooi.

Luc van Thillo zegt als organisator niet echt wakker te liggen van het feit dat Mathieu van der Poel dit weekeinde de Spaanse zon prefereert boven zijn cross achter het station van Essen. ,,De nummers twee tot en met vijftien achter hem in de wedstrijd van afgelopen zondag in Mol zijn er bijna allemaal wel. Het is dus niet dat er niemand aan de start staat zaterdag."

Sterker nog. Met mannen als Laurens Sweeck, Tom Pidcock, Quinten Hermans, Zdenek Stybar en Ryan Kamp komt er in de breedte een kwaliteit sterker en kleurrijker veld naar Essen dan wat Mol naar zich toe wist te trekken. En bij de vrouwen is Marianne Vos een publiekstrekker van jewelste. Ze rijdt voor de poort van de voormalige quarantainestallen haar eerste cross van het seizoen.

Volledig scherm Zdenek Stybar een jaar geleden in de Azencross van Loenhout. © BELGA/David Stockman

Maar bovenal is Van Thillo blij het feit dat er nog altijd gecrost wordt in Essen. Want waar men in het grensdorp het afgelopen jaar echt van wakker lag was de dreigende ondergang van de plaatselijke veldrit, één van de oudste in de streek. Van Thillo besloot samen met zijn twee collega-ondernemers Robin Jacobs en Ron van Nijnatten de cross te redden van de ondergang. ,,We vonden dat deze veldrit niet verloren mocht gaan", zegt Jacobs recht vanuit het hart.

Op 9 oktober, twee maanden voor het evenement, namen ze de zaak over van het oude comité. ,,We hebben niet eens de tijd gehad om uit ons midden een voorzitter aan de wijzen. We zijn gewoon met ons drieën aan de slag gegaan", zo geeft Jacobs aan.

Het oude comité is overigens ook nog betrokken bij de cross. ,,Wij hebben de financiële kant van hen overgenomen, zij kunnen hun hobby van het op- en afbreken van de cross blijven uitoefenen. Een mooie oplossing dus voor iedereen", aldus Jacobs.

Van Thillo geeft aan dat het wegwerken van de schulden een eerste prioriteit is geweest. Daarnaast moest een gezonde balans gevonden worden tussen uitgaven en inkomsten. Aan beide zijden hebben de drie ondernemers hun eigen ideeën en strategieën. Zo 'respecteren' ze de keuze van Van der Poel om in Spanje te blijven als blijkt dat zijn prijs voor Essen te hoog is. Christophe Impens, de man die namens Golazo veel contracten tussen renners en crossen regelt, stelt dat veel wedstrijden het als een 'nationale ramp' beschouwen als Van der Poel niet aan de start komt. De reactie van Essen is volgens hem veel 'gezonder'.

Essen gaat volgens Jacobs vooral voor een 'positieve' benadering van de dingen. De drie organisators zijn daarom vooral blij dat Marianne Vos ('Een levende legende toch'), voormalig dorpsgenoot Zdenek Stybar en titelverdediger Laurens Sweeck aan de staan. ,,Wij begrijpen dat renners in deze periode kiezen voor een trainingskamp in Spanje. Zij hebben dat nodig. Dat Laurens Sweeck dan laten weten op en neer te vliegen om bij ons zijn titel te verdedigen, doet ons deugd", zegt Jacobs.

De drie organisators willen er daarnaast vooral een Essens feestje van maken. Jacobs: ,,We hebben gekozen voor een sterk lokaal verhaal. Dat betekent onder meer dat we werken met food trucks uit de regio in plaats van één grote cateraar. En met lokale dj's in de publiekstent. We gaan voor een positieve sfeer, maar we zijn er vooral trots op dat we daarmee de cross hebben weten te behouden voor Essen."