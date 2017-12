Marianne Vos 8ste bij rentree: 'Ik schrik hier echt niet van'

ANTWERPEN - Voor Marianne Vos was de Antwerpse Scheldecross net als vorig jaar de aftrap van haar veldritseizoen. Na een sterke start moest ze uiteindelijk meer dan twee minuten toegeven op winnares Sanne Cant. Meer dan een achtste plaats zat er niet voor de zevenvoudige wereldkampioene. Vorig jaar opende ze nog met de vierde stek.

,,Misschien dat de buitenwacht er meer van had verwacht, maar ik wist dat ik het vandaag moeilijk zou krijgen. Ik schrik hier in ieder geval echt niet van", verzekerde de vrouw die voor het eerst de kleuren verdedigde van Waowdeals, de nieuwe hoofdsponsor van haar ploeg. ,,Vorig jaar was ik inderdaad vierde, maar het gevoel niet veel anders dan nu. Veel heeft te maken met de breedte van het veld. Die is dit seizoen groter dan ooit."

Na een uitstapje naar Australië, waar ze met de ploeg trainde en enkele toertochten reed, moet Vos komende periode op de eerste plaats haar crossritme zien terug te vinden. In de aanloop er naar toe liep ze al een verkoudheid op. ,,Ideaal is het niet, maar als het koud en nat is, kun je altijd iets krijgen."

Vos wil dit jaar de wereldtitel terugpakken. In aanloop daar na toe rijdt ze zo'n acht crossen. De wereldbekercrossen van Namen (zondag 17 december) en Nommay (14 januari) slaat ze over. De laatste vanwege een trainingskamp. ,,Na vandaag denk ik niet anders over mijn kansen om wereldkampioen te worden dan gisteren", zegt Vos. ,,De start was goed. Dat is een teken dat het erin zit. Alleen moet ik het straks langer dan een ronde zien door te trekken."

Enkele foutjes op het parcours langs de boorden van de Schelde, maakte dat Vos in de tweede ronde snel een aantal plekken verloor. ,,Uiteindelijk was ik zonder die foutjes ook achtste geworden. Vandaag zat ik gewoon op mijn plek. Maar nogmaals, dat is geen reden tot paniek."

Maud Kaptheijns reed na alle ellende van de afgelopen maand (knieblessure, griep) eindelijk weer een cross waar ze blij van werd. Ze miste alleen haar start, maar hield vervolgens de achterstand tot de kopgroep (met o.a. Cant, Compton, Nash en Brammeier) binnen de perken. ,,Ik kan nu weer vooruitkijken", zei de vrouw die in het begin van het seizoen zes grote crossen won."