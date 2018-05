Maarten van Trijp is de beste van de honderd in Woensdrecht

Het Regiokampioen-schap voor eliterenners in Woensdrecht is op Tweede Pinksterdag zeer overtuigend gewonnen door Maarten van Trijp.

De 24-jarige wielrenner van Destil-Parkhotel Valkenburg had in de sprint een ruime voorsprong op zijn laatste medevluchter Nils Sinshek van Wielervereniging De Jonge Renner, die wel de gouden medaille voor belofterenners in ontvangst mocht nemen. Bart Dielissen uit Breda finishte als derde.

Van Trijp won dit jaar al de Ster van Zwolle en eindigde als derde in de Rucphense Dorpenomloop. ,,Mijn vorm is al weken goed, maar dat is lastig om te laten zien als je goed in de gaten wordt gehouden in het peloton", aldus Van Trijp. ,,Afgelopen zondag reed ik in de Omloop der Kempen in Veldhoven ook sterk. In die wedstrijd heb ik ontelbare keren gedemarreerd, maar kreeg ik nooit ruimte. Uiteindelijk reed er een kopgroep weg met 19 renners, waar drie ploeggenoten bij zaten. Dat is mooi voor de ploeg, maar ikzelf koop daar niet zo veel voor. Als ik goed ben, wil ik liefst ook een goede uitslag rijden."

De honderd elite- en belofterenners uit Brabant, Zeeland en Limburg maakten er op de 6,2 kilometer lange omloop in Woensdrecht een aantrekkelijke wedstrijd van. Vanaf de start regende het aanvals-pogingen. De beslissing viel al in de derde ronde, toen twaalf vluchters het hazenpad kozen. Dit waren Rob van Broekhoven, Nils Sinshek, Hans Dekkers, Jordi van Loon, Roel van der Stegen, Maarten van Trijp, Bart Dielissen, Timo de Jong, Bas Sitters, Jimmy de Bruyn, Kelvin Bakx en Giel Meesen. Door demarrages viel de kopgroep uiteen en moesten Bas Sitters, Jimmy de Bruyn en Hans Dekkers vooraan de rol lossen.

In de finale gingen Nils Sinshek en Maarten van Trijp op avontuur, waarna de rappe coureur uit Essen er met de winst vandoor ging. Sinshek kon vrede hebben met zijn tweede plek, die hem wel de winst bij de beloften opleverde. ,,Ik had geen beste benen, omdat ik een dag eerder ook de Omloop der Kempen had gereden. Maar ik wist dat er vanaf de start hard gekoerst zou gaan worden. Daarom was ik direct bij de les. Toen ik in de finale met Maarten voorop kwam, wist ik dat het lastig zou worden om te winnen. Maar ik ben blij met dit resultaat. Mijn vorm is stijgende en dat is mooi in aanloop naar het NK."

Eenling

Voor nummer drie Bart Dielissen zat er naar eigen zeggen niet meer in. ,,Destil had drie renners mee van voren en De Jonge Renner twee. Als eenling is het lastig om die mannen te verslaan", aldus de renner van WV Breda. ,,Het podium was voor mij het hoogst haalbare. Ik ben daarom tevreden met deze klassering."