Lucinda Brand mag na een uur koersen voor het eerst dit seizoen de handen in de lucht steken

Fuglsang moet leiders­trui in Ronde van Zwitser­land afstaan aan Higuita, dagsucces avonturier Pinot

Sergio Higuita heeft de macht gegrepen in de Ronde van Zwitserland. De Colombiaan van Bora-hansgrohe reed op de slotklim in de zevende etappe, de laatste bergrit, weg bij Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech) en neemt de leiderstrui over van de Deen. De dagzege ging naar Thibaut Pinot. De Fransman van Groupama-FDJ was in Malbun de sterkste van veertien vroege vluchters.

18:06