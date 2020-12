Lucinda Brand legt er de zweep over op Zolder: ‘Ik was er helemaal klaar mee’

superprestige heusden-zolderLucinda Brand heeft zo haar eigen manieren om de concurrentie het zwijgen op te leggen. Met een tempoversnelling in de openingsfase van de Superprestigecross van Zolder scheidde ze al snel het kaf van het koren om vervolgens in de eindspurt Ceylin Alvarado, Annemarie Worst en Denise Betsema gedecideerd achter zich te laten.

Vooral de vroeg tempoversnelling op het autorcircuit maakte Tweede Kerstdag indruk. ,,Ik was het geduw en getrek een beetje beu”, verklaarde ze haar uithaal. ,,Vechten voor je plekken hoort er bij, maar als ik het gevoel heb in een botsauto te zitten, ben ik er helemaal klaar mee. Dan ga ik wel effe hard rijden. Want dan zijn die mensen gewoon weg.”

Met alleen Alvarado, Betsema, Worst en de herboren Inge van der Heijden in haar wiel, was het wat dat betreft een stuk rustiger crossen voor haar. Alleen Van der Heijden kon haar tempo in de slotronde niet meer volgen. De Grote Vier van de vrouwencross moesten het daarom uitvechten in de finishstraat van het autocircuit.

Manon Bakker wist in de slotfase Van der Heijden nog de vijfde plaats af te snoepen. Anne Tauber finishte op de negende plaats verrassend als zevende Nederlandse in de top-10. Voor de mountainbikester was het pas de tweede veldrit van het seizoen. ,,Normaal schaats ik in deze periode wedstrijden. Maar die zijn er dus niet. Omdat ik deze zomer ook weinig mountainbikewedstrijden kon rijden, zijn de crossen er in ieder geval nog om toch nog wat wedstrijden mee te pakken dit jaar.”

De cross in Essen ging haar dinsdag wonderwel goed af. Die van Zolder nog beter. ,,Ik pas op Nieuwjaarsdag de wedstrijd in Baal nog mee. Wat ik daarna ga doen, weet ik nog niet. Ambitie om er nu meer te doen, heb ik in ieder geval.”