Lucinda Brand, koningin van het strand die nú het moment moest pakken

Door Daan Hakkenberg



Met nog één ronde te gaan rijden de drie Nederlandse vrouwen op kop over de Wellington paardenrenbaan en gaan gezamenlijk over de finish. Denise Betsema, Annemarie Worst en Lucinda Brand vallen bijna stil en lijken kort met elkaar te praten. Brand: ,,Maar ik heb niks gezegd hoor. Het was meer een beetje gokken wie zou gaan rijden.’’ In de laatste ronde van het WK resten ook nog maar weinig woorden, vanaf nu geldt het recht van de sterkste. En negen minuten later blijkt dat Brand.



In de Belgische kustplaats Oostende is op een oude paardenrenbaan en het strand een loodzwaar parkoers uitgezet. Van het hippodrome gaat het met een hoge en steile brug (22 procent) naar het strand. Daar volgt een omloop van meer dan een halve kilometer met wind tegen op het eerste deel langs de vloedlijn. De loopstrook daarna en het zand terug naar de brug is misschien wel de zwaarste passage. Om vervolgens een technische heuvelstrook over het gras terug te rijden naar de streep.