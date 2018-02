LottoNL-Jumbo stapt op als sponsor schaats- en wielerteam

Shanne Braspennincx opent WK met zilver op de teamsprint

22:35 Voor Shanne Braspennincx was het twee keer genieten op de openingsdag van het WK baanwielrennen in Apeldoorn. Eerst knalde ze samen met starter Kyra Lamberink naar het zilver op de teamsprint. Daarna zag ze hoe haar vriend Jeffrey Hoogland het karwei winnend afmaakte in de finale van de mannen. ,,Het is altijd lekker om een WK zo te beginnen", glunderde de 26-jarige sprintster uit Strijbeek.