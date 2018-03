LottoNL-Jumbo raakt na Gesink ook Lindeman kwijt

Rentree Bakelants na vijf maanden in Classic Loire Atlantique

13:18 De Belgische wielrenner Jan Bakelants stapt zaterdag voor het eerst weer op de fiets voor een wedstrijd. De renner van AG2R liep in oktober bij een val in de Ronde van Lombardije tal van breuken op. In de Classic Loire Atlantique keert hij na ruim vijf maanden terug in het peloton.